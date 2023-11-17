В Коми перевозчики отказались клеить надписи «За наших» на машины, опасаясь, что стекла разобьют

Перевозчики в Коми отказались клеить на транспорт надписи «За наших», «За Россию» и «За победу», написал в телеграм-канале глава республики Владимир Уйба. По его словам, компании опасаются, что стекла с такими надписями разобьют.
«Значит, парни там гибнут, а мы боимся, что нам стекло разобьют… Если мы сейчас, в этот момент, с вами не поймем, что вот она черта, и если мы ее в своем сознании не сломаем, то мы провалимся», — возмущается губернатор.
Он также отметил, что в городе нет ни одного плаката «с нашими защитниками Отечества». По словам Уйбы, он попросил одного бизнесмена повесить такой плакат, и он позволил это сделать на 20 дней за 2000 рублей в сутки, а потом снял. Этот предприниматель, по мнению губернатора, «никакой не патриот и не гражданин России».
Глава региона говорит, что отсутствием подобных баннеров возмущаются военные, которые возвращаются в Коми в отпуска и на лечение. Участников военных действий также беспокоит, что местные продолжают «ходить на дискотеки», «гулять и развлекаться», пока они гибнут, отмечает Уйба.
При этом он считает, что «многие жители республики понимают, что сейчас происходит», и помогают российским военным, которые находятся на Украине. Там российские солдаты, по мнению Уйбы, сражаются «во имя светлого будущего» и «во благо республики и страны».
Некоторые россияне портят плакаты с участниками военной операции, хотя за это может грозить реальный срок. Недавно жителя Тольятти, который испортил пять таких баннеров, отправили в колонию на шесть лет.