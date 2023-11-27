В «Пятерочке» рассказали, что спрос на готовые товары за год вырос в три раза. Чаще всего москвичи покупали оливье, плов с курицей, сэндвичи, сырники, оладьи и борщ. В месяц в Москве и области торговая сеть продает более 9,2 млн упаковок еды — на 26% больше, чем годом ранее.