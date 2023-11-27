Реклама
Новости

Пицца, хот-доги и онигири — в «Пятерочке» появилась новая готовая еда

Семён Гудошников
Сегодня в 14:30

С мая 2023-го «Пятерочка» увеличила ассортимент готовой еды в полтора раза, сообщили в пресс-службе компании. Теперь в меню московских магазинов есть не менее 80 блюд — пицца, хот-доги, онигири, сэндвичи, салаты, блины, плов, паста и многое другое.

В «Пятерочке» рассказали, что спрос на готовые товары за год вырос в три раза. Чаще всего москвичи покупали оливье, плов с курицей, сэндвичи, сырники, оладьи и борщ. В месяц в Москве и области торговая сеть продает более 9,2 млн упаковок еды — на 26% больше, чем годом ранее.

В этом году меню магазина пополнилось сырным салатом, блинами с яблоком и корицей, курицей терияки с рисом и овощами.

Впервые готовая еда появилась в магазинах сети в 2019 году — тогда компания запустила собственные пекарни и кофейни. За четыре года меню неизменно расширялось — сейчас в магазинах можно купить все от выпечки и небольших перекусов до полноценных первых и вторых блюд, завтраков и комплексных обедов.

«Спрос на готовую еду — это уверенный тренд последних лет, особенно в крупных городах. В „Пятерочке“ можно найти широкий выбор действительно вкусных блюд, бережно приготовленных с соблюдением самых строгих требований к качеству и рецептуре. Мы продолжим совершенствовать данное направление и уверены, что количество положительных откликов от наших гостей будет только расти», — прокомментировали в пресс-службе торговой сети.

Новую линию готовых продуктов презентовали в «Пятерочке» на территории ЖК «Лучи». Гости могли попробовать новые сэндвичи, удон, салаты, каши, сырники и выпечку, а еще получить подарки за определенную сумму в чеке.

В феврале «Афиша» побывала на фабрике готовой еды «Пятерочки» и выяснила, как работает производство.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»