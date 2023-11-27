С мая 2023-го «Пятерочка» увеличила ассортимент готовой еды в полтора раза, сообщили в пресс-службе компании. Теперь в меню московских магазинов есть не менее 80 блюд — пицца, хот-доги, онигири, сэндвичи, салаты, блины, плов, паста и многое другое.
В «Пятерочке» рассказали, что спрос на готовые товары за год вырос в три раза. Чаще всего москвичи покупали оливье, плов с курицей, сэндвичи, сырники, оладьи и борщ. В месяц в Москве и области торговая сеть продает более 9,2 млн упаковок еды — на 26% больше, чем годом ранее.
В этом году меню магазина пополнилось сырным салатом, блинами с яблоком и корицей, курицей терияки с рисом и овощами.
Впервые готовая еда появилась в магазинах сети в 2019 году — тогда компания запустила собственные пекарни и кофейни. За четыре года меню неизменно расширялось — сейчас в магазинах можно купить все от выпечки и небольших перекусов до полноценных первых и вторых блюд, завтраков и комплексных обедов.
«Спрос на готовую еду — это уверенный тренд последних лет, особенно в крупных городах. В „Пятерочке“ можно найти широкий выбор действительно вкусных блюд, бережно приготовленных с соблюдением самых строгих требований к качеству и рецептуре. Мы продолжим совершенствовать данное направление и уверены, что количество положительных откликов от наших гостей будет только расти», — прокомментировали в пресс-службе торговой сети.
Новую линию готовых продуктов презентовали в «Пятерочке» на территории ЖК «Лучи». Гости могли попробовать новые сэндвичи, удон, салаты, каши, сырники и выпечку, а еще получить подарки за определенную сумму в чеке.
В феврале «Афиша» побывала на фабрике готовой еды «Пятерочки» и выяснила, как работает производство.