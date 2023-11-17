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На «Госуслугах» может появиться информация о номерах телефонов

Семён Гудошников
Сегодня в 10:41

Минцифры предложило отображать на «Госуслугах» номера телефонов, зарегистрированных на граждан. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на телеком-рынке.

Информация о сим-картах будет доступна только в личных кабинетах, уточнил один из собеседников. Инициатива должна помочь пользователям отслеживать использование их номеров телефонов в мошеннических целях.

Обнаружив на «Госуслугах» номер, который не используется или был оформлен нелегально, гражданин сможет его заблокировать, поясняет источник, знакомый с проектом.

Сейчас данные о зарегистрированных сим-картах есть только у операторов связи. Заблокировать сим-карту можно тоже лишь у них: в личном кабинете оператора, через звонок или визит в салон связи.

По мнению СЕО Ingry.Tech Георгия Банчикова, инициатива Минцифры предполагает полноценную интеграцию «Госуслуг» с данными всех мобильных операторов, а для их передачи потребуется дополнительно обеспечить стабильную работу портала. Такая инициатива поможет сократить количество фрода, но вряд ли полностью решит проблему, считает он.

С 2021 года на «Госуслугах» уже показывают данные о зарегистрированных на пользователя корпоративных сим-картах.

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