Замглавы города Буйнакска потерял кисть руки из‑за взрыва гранаты

Заместитель мэра города Буйнакска, расположенного в Дагестане, Гамзат Османов потерял кисть руки после взрыва светошумовой гранаты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.
Чиновника госпитализировали в Буйкакскую центральную городсую больницу с отрывом части левой руки. Тяжелую травму мужчина получил, предположительно, в результате случайного взрыва гранаты на цокольном этаже дома.
В буйнакской администрации отметили, что взрыв не привел к разрушениям в доме. Помимо Османова, никто не пострадал. Полиция в данный момент выясняет обстоятельства произошедшего.
В мэрии города заявили, что Османов находится в отпуске за свой счет с 15 сентября. Политик планирует оставаться в отпуске вплоть до 1 июня 2024 года.