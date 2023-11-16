«Предложение сделала кошка»: в твиттере делятся историями о предложениях выйти замуж

Музыкант Кирилл Малышев предложил подписчикам рассказать, как они делали и получали предложение стать мужем или женой. Чтобы их мотивировать, он поделился, что своей подруге он принес кольцо в морозную ночь 1 января. «У нас было довольно просто, но романтично», — отмечает автор треда. Сейчас у его твита больше 400 ответов, 1000 лайков и почти 500 тыс. просмотров.