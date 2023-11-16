«Предложение сделала кошка»: в твиттере делятся историями о предложениях выйти замуж

В твиттере завирусился тред с историями о романтичных предложениях руки и сердца. Пользователи делятся тем, как предлагали свадьбу своим партнерам и делали ритуал запоминающимся, а также приводил ли он к браку.
Музыкант Кирилл Малышев предложил подписчикам рассказать, как они делали и получали предложение стать мужем или женой. Чтобы их мотивировать, он поделился, что своей подруге он принес кольцо в морозную ночь 1 января. «У нас было довольно просто, но романтично», — отмечает автор треда. Сейчас у его твита больше 400 ответов, 1000 лайков и почти 500 тыс. просмотров.
Читатели вспомнили собственные придумки для особенной церемонии. Чтобы сделать момент незабываемым, многие осуществляли это в поездках: столица Кубы, леса Карелии, побережье Баренцева моря, купе поезда в Пензу, — география мест здесь широка.
Кто‑то пользовался обстановкой: например, один юзер попросил о помощи лидера Gorillaz Деймона Албарна, другой сделал предложение на выходе из спецприемника, а третий не растерялся и преподнес кольцо прямо в момент возмущенной тирады подруги.
Упаковка украшения тоже может надолго отложиться в памяти. Некоторые обращаются к любимым сериалам, кто‑то делает ее своими руками из конструктора, а кому‑то пришло в голову заставить любимого питомца принести возлюбленной коробку с кольцом.
Не все истории в треде оказались позитивными, сразу несколько комментаторов рассказали о полученных отказах и усилиях, которые были потрачены на неудачный ритуал.
Еще один жених оказался в неприятной истории из‑за предложения в метро. Житель Москвы решил торжественно преподнести кольцо подруге в метро, принес на платформу столик и шампанское. Однако полицейские не оценили его усилий и посчитали происходящее хулиганством.