В Астрахани обрушилась часть жилого дома 1962 года

Председатель правительства Астраханской области Олег Князев сообщил журналистам, что, по предварительным данным, причиной обрушения стал не взрыв газа. «Сейчас как раз разбираемся и, МЧС когда уже проведет полный разбор той части, которая обрушилась, будем точно говорить о том, что произошло», — заявил он.