В Астрахани обрушилась часть жилого дома 1962 года

В Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома. Прокуратура области организовала проверку. Спасатели разбирают завалы.
Рухнули третий и четвертый подъезды пятиэтажки на Привокзальной площади, жильцов эвакуируют. Спасатели вывели 213 человек, из них 37 — дети. Перед обрушением очевидцы рассказали местному МЧС о появлении трещины в наружной стене.
Глава Астраханской области Игорь Бабушкин со ссылкой на предварительную информацию сообщал об одной погибшей 1939 года рождения. «Все остальные жильцы дома либо вовремя эвакуированы, либо отсутствовали в момент разрушения», — написал он. Для жителей организовали три пункта временного размещения в местных школах.
Председатель правительства Астраханской области Олег Князев сообщил журналистам, что, по предварительным данным, причиной обрушения стал не взрыв газа. «Сейчас как раз разбираемся и, МЧС когда уже проведет полный разбор той части, которая обрушилась, будем точно говорить о том, что произошло», — заявил он.
Всего в доме было четыре подъезда и 80 квартир. Здание было построено в 1962 году, в 2018–2019 годах там проводили капитальный ремонт крыши и фасада, а перекрытия внутри дома деревянные, сообщили РБК в пресс-службе администрации губернатора Бабушкина.