Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала международную комиссию по одиночеству. Состояние одинокого человека ВОЗ признала «глобальной проблемой общественного здравоохранения».
Главами комиссии стали главный хирург США Вивек Мурти и посланник по делам молодежи Африканского союза Чидо Мпембой, а одним из участников обсуждений — министр по вопросам одиночества и изоляции в Японии Аюко Като. Одиночество может быть так же вредно для здоровья людей, как выкуривание 15 сигарет в день, и даже опаснее ожирения и отсутствия физической активности, заявил Мурти.
«[Одиночество] выходит за рамки границ и становится глобальной проблемой общественного здравоохранения, затрагивающей все аспекты здоровья, благополучия и развития. Социальная изоляция не знает возраста и границ», — сказала Мпемба.
По словам Мурти, одиночество часто рассматривается как проблема развитых стран, но уровень социальной изоляции, который испытывает каждый четвертый пожилой человек, одинаков во всех регионах мира. У пожилых людей одиночество связано с увеличением риска развития деменции на 50% и риска развития ишемической болезни сердца или инсульта на 30%, уточняет The Guardian.
Мпемба сказала, что по всей Африке, где большую часть населения составляют молодые люди, проблемы с безопасностью и климатический кризис, а также высокий уровень безработицы способствуют социальной изоляции. «Мы считаем, что важно пересмотреть представление об одиночестве, особенно для уязвимых групп населения, исключенных из‑за цифрового неравенства», — сказала она.