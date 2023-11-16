ВОЗ создала Международную комиссию по одиночеству

Главами комиссии стали главный хирург США Вивек Мурти и посланник по делам молодежи Африканского союза Чидо Мпембой, а одним из участников обсуждений — министр по вопросам одиночества и изоляции в Японии Аюко Като. Одиночество может быть так же вредно для здоровья людей, как выкуривание 15 сигарет в день, и даже опаснее ожирения и отсутствия физической активности, заявил Мурти.