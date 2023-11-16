«Авито Премиум» открыл гастрономический фестиваль в честь запуска премиум-раздела

Гости заведений могут не только насладиться вкусом блюд, но и поучаствовать в конкурсе и выиграть одну из двух культовых сумок Jacquemus. Для этого необходимо заказать сет, сфотографировать подачу и отправить снимок в чат-бот @Avito_Premium_Bot. Итоги розыгрыша станут известны 6 декабря.