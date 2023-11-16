«Авито Премиум» открыл гастрономический фестиваль в честь запуска премиум-раздела

«Авито» объявил о совместном проекте с 18 популярными ресторанами Москвы и Петербурга в честь запуска раздела, на котором собраны только проверенные вещи премиальных брендов. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе платформы.
Из Москвы в акции принимают участие Capito, Bshushu, «Рыбторг», Meat Coin, «Сибирьсибирь», «Жеральдин», Balzi rossi, Dolce far niente, «Бибирево», Touché, Gem, Champ Bistro, а также AQ Kitchen, получивший рекомендацию Michelin. Из Петербурга к проекту присоединились Villa Verde, Cristal, My Asiatique, «Ценности» и «Комель».
Каждый ресторан приготовил специальный гастрономический сет для коллаборации, который можно заказать до 3 декабря. В него вошел дуэт из напитка и подобранной шефом изысканной закуски или десерта.
Например, ресторан Dolce far niente подготовил пару из коктейля Ginavito Lime, приготовленного на основе цветочного джина, бузины, синего чая анчан и терпкого лайма, и Tartavito Prime, это кисло-сладкий ежевичный тарт на ореховом корже с конфитюром и муссом из клубники.
Гости заведений могут не только насладиться вкусом блюд, но и поучаствовать в конкурсе и выиграть одну из двух культовых сумок Jacquemus. Для этого необходимо заказать сет, сфотографировать подачу и отправить снимок в чат-бот @Avito_Premium_Bot. Итоги розыгрыша станут известны 6 декабря.