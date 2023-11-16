Финляндия закроет пункты пропуска на границе с РФ до конца февраля

РИА «Новости» со ссылкой на пограничников Финляндии пишет, что ситуация на юго-восточной границе изменилась. К трем крупнейшим КПП, граничащим с Ленинградской областью, начали прибывать граждане Ирака, Йемена, Сирии и других стран и запрашивать убежище в Финляндии.