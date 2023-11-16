Реклама
Новости

Финляндия закроет пункты пропуска на границе с РФ до конца февраля

Рустам Абдуллин
Вчера в 14:58

Правительство Финляндии приняло решение о закрытии границы с РФ, передает ТАСС заявление премьер-министра Петтери Орпо. Погранпереходы на восточной границе закроются в ночь с пятницы на субботу.

Возможность пересечь границу пропадет на пунктах пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Ниирала и Иматра. Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.

Подача заявлений о международной защите и предоставлении убежища на сухопутной границе между Финляндией и Россией будет проходить на КПП Вартиус и Салла.

«Закрытие пограничных переходов на восточной границе позволит прекратить незаконный въезд в Финляндию. В случае необходимости правительство готово принять еще более решительные меры», — заявил министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

РИА «Новости» со ссылкой на пограничников Финляндии пишет, что ситуация на юго-восточной границе изменилась. К трем крупнейшим КПП, граничащим с Ленинградской областью, начали прибывать граждане Ирака, Йемена, Сирии и других стран и запрашивать убежище в Финляндии.

12 ноября россиянам запретили въезд из в Финляндию на велосипедах. В середине сентября Финляндия запретила импорт авто с российскими номерами, фактически это ограничило въезд в страну всех машин, зарегистрированных в России.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»