Финляндия закроет пункты пропуска на границе с РФ до конца февраля

Правительство Финляндии приняло решение о закрытии границы с РФ, передает ТАСС заявление премьер-министра Петтери Орпо. Погранпереходы на восточной границе закроются в ночь с пятницы на субботу.
Возможность пересечь границу пропадет на пунктах пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Ниирала и Иматра. Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.
Подача заявлений о международной защите и предоставлении убежища на сухопутной границе между Финляндией и Россией будет проходить на КПП Вартиус и Салла.
«Закрытие пограничных переходов на восточной границе позволит прекратить незаконный въезд в Финляндию. В случае необходимости правительство готово принять еще более решительные меры», — заявил министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.
РИА «Новости» со ссылкой на пограничников Финляндии пишет, что ситуация на юго-восточной границе изменилась. К трем крупнейшим КПП, граничащим с Ленинградской областью, начали прибывать граждане Ирака, Йемена, Сирии и других стран и запрашивать убежище в Финляндии.
12 ноября россиянам запретили въезд из в Финляндию на велосипедах. В середине сентября Финляндия запретила импорт авто с российскими номерами, фактически это ограничило въезд в страну всех машин, зарегистрированных в России.