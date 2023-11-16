Lofi Girl вспоминает детство в новой короткометражке

У популярного персонажа стрима с музыкой для учебы появилась своя короткометражка. В трехминутном видео под названием «Snowman» подросшая Lofi Girl вспоминает свое детство и родителей.
В преддверии выхода короткометражки Lofi Girl пропала со своего канала — сутки музыку транслировали на фоне пустой комнаты. Так поклонникам тизерили выход нового видео.
В прошлый раз стрим на ютуб-канале Lofi Girl прервался в сентябре. Зрители увидели, как руки анимационной девушки превратились в конструктор лего, и дату — 19 сентября. В этот день вышла коллаборация Lofi Girl и LEGO — и появилась новая трансляция «Chill beats for LEGO building».
В апреле Lofi Girl обзавелась другом — Synthwave Boy. Если на первом стриме девушка сидит за тетрадкой под музыку, предназначенную для учебы и расслабления, то во втором показан парень за стареньким компьютером с синтвейвом для гейминга и отдыха. А еще он живет в доме напротив и у него, как и у Lofi Girl, есть питомец — щенок.