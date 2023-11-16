Lofi Girl вспоминает детство в новой короткометражке

В апреле Lofi Girl обзавелась другом — Synthwave Boy. Если на первом стриме девушка сидит за тетрадкой под музыку, предназначенную для учебы и расслабления, то во втором показан парень за стареньким компьютером с синтвейвом для гейминга и отдыха. А еще он живет в доме напротив и у него, как и у Lofi Girl, есть питомец — щенок.