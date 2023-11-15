«Я стеснялась их, а потом вдохновилась»: художница превратила растяжки в арт и замотивировала женщин

Жительница Айовы Сара-Элейн Фритч в своем инстаграме* поделилась работами, на которые её вдохновили растяжки на теле. В видео она рассказывает: «Все началось, когда я узнала о моей беременности. Живот стал расти, на нем появились растяжки. Хотя я стеснялась их, потом я смирилась и сделала на их основе узор. Это сильно помогло мне разобраться с моими чувствами к ним. И помогло мне принять то, что наши тела растут и меняются с течением времени».