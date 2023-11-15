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«Я стеснялась их, а потом вдохновилась»: художница превратила растяжки в арт и замотивировала женщин

Максим Саблин
Вчера в 22:12

Художница рисует уникальные принты для одежды и картины, вдохновившись особенностями своего тела, в том числе, растяжками. Её подписчики оказались в восторге от бодипозитивной идеи.

Жительница Айовы Сара-Элейн Фритч в своем инстаграме* поделилась работами, на которые её вдохновили растяжки на теле. В видео она рассказывает: «Все началось, когда я узнала о моей беременности. Живот стал расти, на нем появились растяжки. Хотя я стеснялась их, потом я смирилась и сделала на их основе узор. Это сильно помогло мне разобраться с моими чувствами к ним. И помогло мне принять то, что наши тела растут и меняются с течением времени».

В кадре девушка очерчивает растяжки на своем теле с помощью ручки. Затем она использует прорисованные узоры для рисования на холстах. Кроме того, она превращает свои рисунки в паттерны и создает из них принты для белья.

Ролик художницы заработал виральную популярность в соцсети, сейчас у него больше 4 млн просмотров.

Позже Фритч также опубликовала первые работы на основе фотографий, которые ей прислали подписчики. Одно из изображений напомнило ей дикий цветок, принт с таким изображением она планирует разместить на юбке.

Ещё несколько картинок от фолловеров она открыла на проекторе, вывела на холст и обвела. Они станут текстурами для облаков и гор на картине Фритч, которую художница планирует закончить в скором времени.

Идея очень понравилась подписчицам Фритч. Они с воодушевлением оценили подход девушки к особенностям кожи. Некоторые предложили художнице также концептуализировать целлюлит, шрамы и экзему, а одна читательница заметила, изменить отношение к своему телу таким образом не помешает и парням.

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