По игре «Русы против ящеров» выйдет комикс

Независимое московское издательство «Альпака» анонсировало официальный комикс по мемной игре «Русы против ящеров». В своей группе во «ВКонтакте» издательство опубликовало несколько страниц графического произведения.
Представители «Альпаки» заявили, что если их пост наберет 1000 лайков, то печатный комикс выйдет уже в этом году. На момент написания заметки число лайков достигло 2690.
Произведение с подзаголовком «Месть Дрочеслава» расскажет предысторию главных героев игры. Создатели комикса — Дмитрий Чинов и Роман Шевердин.
«Русы против ящеров» вышли в сентябре и стали неожиданным хитом: в российском Steam игра поднималась на восьмую строчку по объему выручки от продаж. Недавно студия Honor Games анонсировала еще одну игру про древних русов, она будет в жанре RPG с элементами выживания.