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По игре «Русы против ящеров» выйдет комикс

Семён Гудошников
Вчера в 16:27

Независимое московское издательство «Альпака» анонсировало официальный комикс по мемной игре «Русы против ящеров». В своей группе во «ВКонтакте» издательство опубликовало несколько страниц графического произведения.

Представители «Альпаки» заявили, что если их пост наберет 1000 лайков, то печатный комикс выйдет уже в этом году. На момент написания заметки число лайков достигло 2690.

Произведение с подзаголовком «Месть Дрочеслава» расскажет предысторию главных героев игры. Создатели комикса — Дмитрий Чинов и Роман Шевердин.

© vk.com/alpaka_comics
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© vk.com/alpaka_comics
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© vk.com/alpaka_comics
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© vk.com/alpaka_comics
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© vk.com/alpaka_comics
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© vk.com/alpaka_comics
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«Русы против ящеров» вышли в сентябре и стали неожиданным хитом: в российском Steam игра поднималась на восьмую строчку по объему выручки от продаж. Недавно студия Honor Games анонсировала еще одну игру про древних русов, она будет в жанре RPG с элементами выживания.

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