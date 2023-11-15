Реклама
Новости

В Сиднее открылся крупнейший магазин LEGO

Семён Гудошников
Вчера в 13:43

В деловом районе Сиднея открылся самый большой в мире магазин LEGO. Об этом рассказал Time Out.

В пространстве площадью 900 кв. метров, расположенном на двух этажах торгового центра Pitt Street Mall, построили настоящую Мекку для легоманов. В магазине есть своя фабрика фигурок, стол для игры, стена для сборки и несколько масштабных конструкций LEGO. Среди них — модель сиднейского моста Харбор-Бридж, построенная из 549 378 кирпичей, и мозаика Оперного театра из 303 719 деталей. На строительство последней ушло 1058 часов.

Магазин вдохновлен фирменной эстетикой бренда. На экранах транслируют ролики из парков развлечений Леголенд, а между полками, заставленными коробками с конструкторами, можно найти коал и кукабарр, сделанных из кубиков LEGO.

В сентябре представители компании заявили, что перестают изготовлять кирпичи для конструкторов из переработанных бутылок. Выяснилось, что такие детали менее прочные, поэтому в их состав необходимо внедрять уплотненные материалы.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»