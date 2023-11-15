В Сиднее открылся крупнейший магазин LEGO

В пространстве площадью 900 кв. метров, расположенном на двух этажах торгового центра Pitt Street Mall, построили настоящую Мекку для легоманов. В магазине есть своя фабрика фигурок, стол для игры, стена для сборки и несколько масштабных конструкций LEGO. Среди них — модель сиднейского моста Харбор-Бридж, построенная из 549 378 кирпичей, и мозаика Оперного театра из 303 719 деталей. На строительство последней ушло 1058 часов.