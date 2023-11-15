Кембриджский словарь назвал словом года глагол «галлюцинировать»

«Мы считаем, что новое значение слова отражает суть того, почему люди говорят об ИИ. Генеративный ИИ — мощный инструмент, но мы все еще учимся безопасно и эффективно взаимодействовать с ним. Мы должны осознавать как его потенциальные преимущества, так и его текущие слабости», — говорится в пресс-релизе.