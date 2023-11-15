Кембриджский словарь назвал словом года глагол «галлюцинировать»

Словом года, по версии Кембриджского словаря английского языка, стал глагол «галлюцинировать» в его новом значении, связанном с ИИ. Об этом говорится на сайте Cambridge Dictionary.
Университет определяет «галлюцинировать» (hallucinate) как произведение искусственным интеллектом ложной информации.
«Мы считаем, что новое значение слова отражает суть того, почему люди говорят об ИИ. Генеративный ИИ — мощный инструмент, но мы все еще учимся безопасно и эффективно взаимодействовать с ним. Мы должны осознавать как его потенциальные преимущества, так и его текущие слабости», — говорится в пресс-релизе.
Это не первый термин, связанный с ИИ, который был отмечен словарями в 2023 году. Словом года британского словаря английского языка Collins Dictionary стала аббревиатура AI (artificial intelligence, в переводе на русский язык «искусственный интеллект»).