Вышел трейлер стоп-моушен-аниме «Pokémon Concierge»

В апреле 2023 года состоялась премьера нового мультсериала «Pokémon Horizons». Впервые за 25 лет в шоу не появился персонаж Эша Кетчума, который по сюжету оригинальной серии стал мастером покемонов, а вместо традиционного Пикачу поклонники увидели его альтернативную версию — капитана Пикачу.