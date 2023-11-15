Вышел трейлер стоп-моушен-аниме «Pokémon Concierge»

Netflix выпустил первый трейлер стоп-моушен-аниме «Pokémon Concierge». Сериал выйдет на стриминге 28 декабря.
В центре сюжета — девушка Хару, которая устраивается на работу на курорт для покемонов. Вместе с командой других консьержей Хару предстоит следить, чтобы Пикачу, Иви, Драгонайт, Мэджикарп и другие покемоны могли насладиться заслуженным отдыхом.
Это первое сотрудничество студии Netflix и японской фирмы The Pokémon Company. В предстоящем сезоне будет четыре серии длиной от 14 до 20 минут.
Режиссером шоу выступил Ику Огава, работавший над короткометражными аниме «I Think You’re a Little Confused», «I Wanna Be Your Friend» и «Hidari». За английскую озвучку в сериале отвечают Карен Фукухара («Мальчик и цапля»), Имани Хаким («Все ненавидят Криса»), Джошуа Китон («Вольтрон: Легендарный защитник») и Лори Алан («Губка Боб Квадратные Штаны»).
В апреле 2023 года состоялась премьера нового мультсериала «Pokémon Horizons». Впервые за 25 лет в шоу не появился персонаж Эша Кетчума, который по сюжету оригинальной серии стал мастером покемонов, а вместо традиционного Пикачу поклонники увидели его альтернативную версию — капитана Пикачу.