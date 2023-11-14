Премьер-министр Португалии ушел в отставку из‑за скандала с коррупцией. В нем был замешан его тезка

Спустя несколько часов он обратился к нации и заявил о своей невиновности. Кошта отметил, что не мог оставаться на своем посту в свете коррупционного скандала. Тем не менее ему предстоит исполнять обязанности премьер-министра до выборов в марте 2024 года.