Премьер-министр Португалии ушел в отставку из‑за скандала с коррупцией. В нем был замешан его тезка

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта ушел в отставку из‑за расследования коррупции в правительстве. Но в скандале был замешан не он, а его тезка — министр экономики Антониу Кошта Сильва, сообщил Euronews.
Португальская прокуратура перепутала политиков при расшифровке прослушек. Ошибку обнаружили во время допроса одного из фигурантов дела. Однако официальных комментариев прокуроры или Верховный суд пока не делали.
Прокуратура подозревает сотрудников правительства в коррупции при заключении крупных сделок, в частности о добыче лития на севере страны, строительстве завода по производству водородной энергии и дата-центра в городе Синиш.
Кошта не числился подозреваемым по делу, однако его имя упоминали в телефонном разговоре как имя чиновника, который сможет уладить ряд формальностей. Как оказалось, речь шла не о премьер-министре, а о министре экономики.
Кошта (тот, что премьер-министр) возглавлял правительство Португалии с 2015 года. Он покинул свой пост сразу же после полицейского рейда в его резиденции и ареста главы его администрации Виктора Эскариа, а также еще четырех сотрудников.
Спустя несколько часов он обратился к нации и заявил о своей невиновности. Кошта отметил, что не мог оставаться на своем посту в свете коррупционного скандала. Тем не менее ему предстоит исполнять обязанности премьер-министра до выборов в марте 2024 года.