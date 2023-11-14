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Голос певицы Эдит Пиаф воссоздадут с помощью ИИ, чтобы озвучить фильм о ней

Юлия Онодэра
Вчера в 22:16

Голос французской певицы Эдит Пиаф воссоздадут с помощью искусственного интеллекта, чтобы использовать его в озвучивании биографического фильма о ней. Об этом сообщил Variety.

Картина под названием «Эдит» расскажет о жизни артистки, начиная с 20-х годов и заканчивая 60-ми. Действие ленты развернется в Париже и Нью-Йорке. Проект, как обещают его создатели, раскроет аспекты жизни Пиаф, которые ранее были неизвестны.

«Анимация даст современный взгляд на ее историю, в то время как включение архивных материалов, сценических и телевизионных выступлений, личных материалов и телеинтервью позволит зрителям достоверно взглянуть на значимые моменты жизни Пиаф», — заявили в Warner Music Group.

Разработкой байопика Пиаф займутся Warner Music Entertainment и продакшен-компания Seriously Happy. Сценарий ленты написали Жюли Вейль и Жиль Марлиак.

«Ее история — это история невероятной стойкости, преодоления трудностей и пренебрежения социальными нормами ради достижения величия, и она так же актуальна сейчас, как и тогда», — прокомментировала Вейль.

Кинематографисты намерены возродить «узнаваемый голос и образ [Пиаф], чтобы еще больше усилить аутентичность и эмоциональное воздействие ее истории». В фильме также используют оригинальные записи песен Пиаф, в том числе такие хиты, как «La Vie en rose» и «Non, je ne regrette rien».

«Это был особенный и трогательный опыт — снова услышать голос Эдит, технология позволила нам почувствовать, что мы снова оказались с ней в одной комнате. Анимация прекрасна, и с помощью этого фильма мы сможем показать настоящую сторону Эдит — ее жизнерадостный характер, ее юмор и ее непоколебимый дух», — заявили представители семьи Пиаф Кэтрин Главас и Кристи Ломе.

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