Голос певицы Эдит Пиаф воссоздадут с помощью ИИ, чтобы озвучить фильм о ней

«Это был особенный и трогательный опыт — снова услышать голос Эдит, технология позволила нам почувствовать, что мы снова оказались с ней в одной комнате. Анимация прекрасна, и с помощью этого фильма мы сможем показать настоящую сторону Эдит — ее жизнерадостный характер, ее юмор и ее непоколебимый дух», — заявили представители семьи Пиаф Кэтрин Главас и Кристи Ломе.