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Вышел трейлер мультфильма «Baby Shark»

Семён Гудошников
Вчера в 21:04

Студия Paramount выпустила трейлер полнометражного мультфильма «Baby Shark Big Movie», основанного на популярной детской песне «Baby Shark».

По сюжету Малыш-акула вместе со своей семьей отправится в большой город акул Чомп-Сити. Там главному герою предстоит столкнуться с трудностями новой жизни. А морская поп-звезда по имени Страйана при помощи своих чар попробует украсть музыкальный дар Малыша-акулы, чтобы стать главной звездой в подводном мире.

Персонажей озвучили актриса Эшли Тисдейл, участники южнокорейского бойз-бенда Enhypen, Лэнс Басс, Карди Би, рэпер Offset и другие.

Премьера «Baby Shark Big Movie» состоится 8 декабря на стриминге Paramount+.

Видео «Baby Shark» вышло в июне 2016 года на ютуб-канале Pinkfong. Изначально песня была не очень популярна, но после того как ее исполнила 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн, а Pinkfong придумала легко запоминающийся танец, она стала мировым хитом. В январе 2022 года клип на «Baby Shark» первым на ютубе преодолел отметку в 10 млрд просмотров.

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Эшли Тисдейл
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