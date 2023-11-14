Вышел трейлер мультфильма «Baby Shark»

Студия Paramount выпустила трейлер полнометражного мультфильма «Baby Shark Big Movie», основанного на популярной детской песне «Baby Shark».
По сюжету Малыш-акула вместе со своей семьей отправится в большой город акул Чомп-Сити. Там главному герою предстоит столкнуться с трудностями новой жизни. А морская поп-звезда по имени Страйана при помощи своих чар попробует украсть музыкальный дар Малыша-акулы, чтобы стать главной звездой в подводном мире.
Персонажей озвучили актриса Эшли Тисдейл, участники южнокорейского бойз-бенда Enhypen, Лэнс Басс, Карди Би, рэпер Offset и другие.
Премьера «Baby Shark Big Movie» состоится 8 декабря на стриминге Paramount+.
Видео «Baby Shark» вышло в июне 2016 года на ютуб-канале Pinkfong. Изначально песня была не очень популярна, но после того как ее исполнила 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн, а Pinkfong придумала легко запоминающийся танец, она стала мировым хитом. В январе 2022 года клип на «Baby Shark» первым на ютубе преодолел отметку в 10 млрд просмотров.