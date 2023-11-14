Вышел трейлер мультфильма «Baby Shark»

Видео «Baby Shark» вышло в июне 2016 года на ютуб-канале Pinkfong. Изначально песня была не очень популярна, но после того как ее исполнила 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн, а Pinkfong придумала легко запоминающийся танец, она стала мировым хитом. В январе 2022 года клип на «Baby Shark» первым на ютубе преодолел отметку в 10 млрд просмотров.