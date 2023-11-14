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Тольяттинца отправили в колонию на шесть лет за порчу плакатов с российскими военными

Семён Гудошников
Вчера в 19:24

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор жителю Тольятти Алексею Арбузенко — шесть лет колонии за порчу плакатов с участниками спецоперации. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на УФСБ по Самарской области.

По версии следствия, в июне–июле 2022 года Арбузенко из хулиганских соображений обезобразил несколько плакатов с российскими военными. Некоторые плакаты он вместе с сыном забросал камнями и комьями земли, на некоторых они написали оскорбительные надписи.

В августе 2022-го Арбузенко арестовали. На него завели уголовное дело по статьям о дискредитации Российской армии, вандализме и вовлечении несовершеннолетнего в преступление.

Прокурор просил назначить мужчине восемь лет лишения свободы. В мае 2023-го его признали по всем пунктам обвинения и приговорили к шести годам колонии общего режима.

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