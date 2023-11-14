Тольяттинца отправили в колонию на шесть лет за порчу плакатов с российскими военными

По версии следствия, в июне–июле 2022 года Арбузенко из хулиганских соображений обезобразил несколько плакатов с российскими военными. Некоторые плакаты он вместе с сыном забросал камнями и комьями земли, на некоторых они написали оскорбительные надписи.
В августе 2022-го Арбузенко арестовали. На него завели уголовное дело по статьям о дискредитации Российской армии, вандализме и вовлечении несовершеннолетнего в преступление.
Прокурор просил назначить мужчине восемь лет лишения свободы. В мае 2023-го его признали по всем пунктам обвинения и приговорили к шести годам колонии общего режима.