Почтовую марку «Перевернутая Дженни» продали на аукционе за 2 млн долларов

Редкую почтовую марку с изображением самолета Curtiss JN-4, известную как «Перевернутая Дженни», продали на аукционе за рекордные 2 млн долларов. Об этом сообщил ARTnews.
Марку приобрели на торгах, организованных аукционной галереей Роберта А.Сигела. По словам президента галереи Скотта Трепела, проданная марка — лучший из выпущенных ста экземпляров.
«Мы проследили за каждой маркой и уверены, что ни один другой пример не сравнится с этим. Для коллекционера просто не может быть ничего лучше, и цена продажи отражает этот факт», — заявил он.
Серия марок «Перевернутая Дженни» была выпущена в 1918 году и посвящена первому в мире регулярному маршруту авиапочты. Каждая из ста марок стоила изначально 24 цента.
Бюро гравировки и полиграфии при печати допустило ошибку, и изображение самолета оказалось перевернутым. Из‑за этого большинство листов с марками уничтожили, а сохранился лишь один.
Марка «Перевернутая Дженни» стала одной из самых известных в американской истории. Она упоминается даже в анимационном сериале «Симпсоны» — в первом эпизоде пятого сезона.