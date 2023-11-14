Власти Белгородской области сообщили о запуске бота для доносов, а потом удалили пост

Власти Белгородской области объявили, что в регионе запустили бот ФСБ России, в котором «можно передать важную для безопасности информацию». Сообщение появилось в телеграм-канале правительства Белгородской области, на него обратили внимание «Осторожно, новости».
Вскоре пост удалили, но сам чат-бот остался. Он называется «Поиск плохих людей», а на его аватарке стоит советский плакат 1941 года «Не болтай!». Среди прочих с помощью бота можно сообщить о людях, которые «находятся на территории России и открыто показывают антироссийские настроения».
Также создатели бота предлагают доносить на тех, кто передает информацию о расположении российских военных, распространяет запрещенную в России символику, «пытается дестабилизировать обстановку в РФ и работает на СБУ», организует диверсии.
Поступившая информация будет передана ФСБ России по Белгородской области.
Россиянам предложили доносить на «плохих людей» и во «ВКонтакте», написав сообщение пользователю с ником Анжелика Абрамкина. Еще одна опция — письмо на электронную почту.