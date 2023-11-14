Власти Белгородской области сообщили о запуске бота для доносов, а потом удалили пост

Вскоре пост удалили, но сам чат-бот остался. Он называется «Поиск плохих людей», а на его аватарке стоит советский плакат 1941 года «Не болтай!». Среди прочих с помощью бота можно сообщить о людях, которые «находятся на территории России и открыто показывают антироссийские настроения».