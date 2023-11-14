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Власти Белгородской области сообщили о запуске бота для доносов, а потом удалили пост

Семён Гудошников
Вчера в 17:46

Власти Белгородской области объявили, что в регионе запустили бот ФСБ России, в котором «можно передать важную для безопасности информацию». Сообщение появилось в телеграм-канале правительства Белгородской области, на него обратили внимание «Осторожно, новости».

Вскоре пост удалили, но сам чат-бот остался. Он называется «Поиск плохих людей», а на его аватарке стоит советский плакат 1941 года «Не болтай!». Среди прочих с помощью бота можно сообщить о людях, которые «находятся на территории России и открыто показывают антироссийские настроения».

© «Осторожно, новости»

Также создатели бота предлагают доносить на тех, кто передает информацию о расположении российских военных, распространяет запрещенную в России символику, «пытается дестабилизировать обстановку в РФ и работает на СБУ», организует диверсии.

Поступившая информация будет передана ФСБ России по Белгородской области.

Россиянам предложили доносить на «плохих людей» и во «ВКонтакте», написав сообщение пользователю с ником Анжелика Абрамкина. Еще одна опция — письмо на электронную почту.

В январе 2023-го в поисковых запросах «Яндекса» стало популярным несуществующее приложение «Мой донос», которое придумало сатирическое издание «Панорама».

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