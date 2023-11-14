В 2024 году владельцы iPhone из ЕС смогут устанавливать сторонние приложения

Закон, который обязывает Apple открыть доступ сторонним магазинам приложений, вступил в силу 1 ноября. Таким образом, разработчикам других ПО не придется платить комиссию за размещение в App Store. В случае несоблюдения закона корпорации грозит штраф в размере 20% от общего годового дохода в ЕС.