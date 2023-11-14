В 2024 году владельцы iPhone из ЕС смогут устанавливать сторонние приложения

Закон, который обязывает Apple открыть доступ сторонним магазинам приложений, вступил в силу 1 ноября. Таким образом, разработчикам других ПО не придется платить комиссию за размещение в App Store. В случае несоблюдения закона корпорации грозит штраф в размере 20% от общего годового дохода в ЕС.
Apple предупредила об угрозе безопасности iOS и пользователей перед вредоносными ПО из‑за этого закона. Корпорация планирует запуск платной системы проверки для сторонних приложений, которая отчасти может покрыть убытки от отмены комиссии.
Об этих изменениях стало известно еще в конце 2022 года. Предполагается, что закон выровняет позиции всех игроков на рынке.
В июне Евросоюз обязал производителей смартфонов и ноутбуков делать аккумуляторы съемными. Новые правила вступят в силу в 2027 году.