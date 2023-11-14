Фермер в Австралии спасся от крокодила, укусив его в ответ

«Я отпрыгнул и быстро помчался к машине. Он преследовал меня немного, может быть, четыре метра, но затем остановился», — рассказал Деверо. По словам фермера, инцидент заставил его изменить взгляды на жизнь. «Я слишком долго бродил по болотам», — заявил австралиец.