Фермер в Австралии спасся от крокодила, укусив его в ответ

Австралийский фермер Колин Деверо, который занимается разведением крупного рогатого скота, провел месяц в больнице после укуса трехметрового крокодила. Выжить Деверо удалось лишь потому, что он укусил животное в ответ, сообщает Би-би-си.
Крокодил напал на фермера, когда тот строил ограждение возле реки Финнис. Рептилия вцепилась мужчине в правую ногу. Сначала Деверо попытался бить животное по ребрам другой ногой, но это не помогло. Тогда он укусил крокодила в веко — это заставило его разжать челюсти, и Колин успел убежать.
«Я отпрыгнул и быстро помчался к машине. Он преследовал меня немного, может быть, четыре метра, но затем остановился», — рассказал Деверо. По словам фермера, инцидент заставил его изменить взгляды на жизнь. «Я слишком долго бродил по болотам», — заявил австралиец.