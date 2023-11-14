Автор «Офиса» опроверг слухи о перезапуске сериала

В интервью Дэниелс рассказал, что если «Офис» и вернется, то не в качестве перезапуска. «Мне кажется, что мы прекрасно закончили эту историю. У персонажей была завершенность. Я бы никогда не хотел переделывать одно и то же шоу с другим актерским составом, потому что я думаю, что у нас и так был самый лучший актерский состав на телевидении. Идея перезапуска мне не интересна», — объяснил шоураннер.