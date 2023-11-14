Реклама
Новости

Автор «Офиса» опроверг слухи о перезапуске сериала

Семён Гудошников
Вчера в 13:50

Шоураннер американской версии сериала «Офис» Грег Дэниелс опроверг информацию о том, что он работает над перезапуском знаменитого сериала. Об этом сообщило издание TheWrap

В интервью Дэниелс рассказал, что если «Офис» и вернется, то не в качестве перезапуска. «Мне кажется, что мы прекрасно закончили эту историю. У персонажей была завершенность. Я бы никогда не хотел переделывать одно и то же шоу с другим актерским составом, потому что я думаю, что у нас и так был самый лучший актерский состав на телевидении. Идея перезапуска мне не интересна», — объяснил шоураннер.

Дэниелс подчеркнул, что официально никакого проекта по «Офису» в разработке пока нет. При этом сценарист отметил, что ему нравится идея спин-оффа, который был бы «как «Мандалорец» в «Звездных войнах» и рассказывал бы новую историю в той же вселенной.

В сентябре несколько американских СМИ сообщили о планах перезапуска сериала. По их информации, Дэниелс ждет окончания забастовки сценаристов, чтобы анонсировать проект.

расскажите друзьям
люди
Грег Дэниелс
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»