Автор «Офиса» опроверг слухи о перезапуске сериала

Шоураннер американской версии сериала «Офис» Грег Дэниелс опроверг информацию о том, что он работает над перезапуском знаменитого сериала. Об этом сообщило издание TheWrap
В интервью Дэниелс рассказал, что если «Офис» и вернется, то не в качестве перезапуска. «Мне кажется, что мы прекрасно закончили эту историю. У персонажей была завершенность. Я бы никогда не хотел переделывать одно и то же шоу с другим актерским составом, потому что я думаю, что у нас и так был самый лучший актерский состав на телевидении. Идея перезапуска мне не интересна», — объяснил шоураннер.
Дэниелс подчеркнул, что официально никакого проекта по «Офису» в разработке пока нет. При этом сценарист отметил, что ему нравится идея спин-оффа, который был бы «как «Мандалорец» в «Звездных войнах» и рассказывал бы новую историю в той же вселенной.
В сентябре несколько американских СМИ сообщили о планах перезапуска сериала. По их информации, Дэниелс ждет окончания забастовки сценаристов, чтобы анонсировать проект.