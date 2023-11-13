Компания-организатор «Мисс Вселенная» обанкротилась за несколько дней до финала конкурса

Тайская компания JKN Global Group, организующая конкурс «Мисс Вселенная», подала заявление о банкротстве всего за несколько дней до финала очередного мероприятия. Об этом сообщил CNN.
В сентябре компания не смогла погасить кредит в размере около 12 млн долларов. Тем не менее владелец конкурса пообещал провести церемонию «Мисс Вселенная» в 2023 году, как и было запланировано.
В следующем году JKN Global Group надеется реструктурировать долг и продлить сроки выплаты займа. По словам руководства фирмы, сейчас пролонгацию долга осложнили рыночные условия — в частности, высокая инфляция.
Компания уже подала прошение о «реабилитации бизнеса» и заявила, что предоставление «первоклассных впечатлений» поклонникам одного из крупнейших конкурсов красоты «останется главным приоритетом».
Год назад JKN сообщала о намерениях расширить бизнес «Мисс Вселенная» за счет развития проекта на территории Азии и выпуска брендированных товаров.
Финал конкурса 2023 года пройдет в Сальвадоре 18 ноября. Корону мисс Вселенная вручат на нем уже в 72-й раз. В шоу впервые примут участие сразу две трансгендерные конкурсантки, они будут представлять Нидерланды и Португалию.