Фонд «Нужна помощь» запустил акцию, позволяющую одним донатом поддержать несколько организаций

«Чем больше бед вокруг, тем больше у людей желания помочь. Но зачастую тем меньше ресурсов, чтобы это сделать. Чем больше в нашей жизни рутины, тем больше потребность в смыслах. Но рутина съедает время, и мы все чаще слышим „не успеваю анализировать“, „сложно выбрать“, „помогаю тем, кому можно доверять“, „хочу помочь прямо сейчас“. На это у нас есть ответ — новая акция „Один для всех“», — заявила исполнительный директор фонда «Нужна помощь» Елизавета Васина.