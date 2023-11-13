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Фонд «Нужна помощь» запустил акцию, позволяющую одним донатом поддержать несколько организаций

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:02

Благотворительный фонд «Нужна помощь» запустил акцию «Один для всех», которая позволяет с помощью одного доната поддержать сразу несколько организаций. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе фонда.

В ходе акции желающие могут выбрать волнующую их проблему и перечислить средства. Система определит, исходя из пожеланий благотворителей, в какие организации поступят деньги.

Всего в акции будут участвовать 730 фондов, которые помогают детям, бедным и бездомным людям, тяжелобольным, пожилым гражданам, жертвам насилия, бездомным животным, а также занимаются сохранением природы, развитием науки и общества или культуры.

«Чем больше бед вокруг, тем больше у людей желания помочь. Но зачастую тем меньше ресурсов, чтобы это сделать. Чем больше в нашей жизни рутины, тем больше потребность в смыслах. Но рутина съедает время, и мы все чаще слышим „не успеваю анализировать“, „сложно выбрать“, „помогаю тем, кому можно доверять“, „хочу помочь прямо сейчас“. На это у нас есть ответ — новая акция „Один для всех“», — заявила исполнительный директор фонда «Нужна помощь» Елизавета Васина.

Минимальная сумма пожертвования составит 50 рублей. Эти деньги распределят между десятью фондами. 100 рублей, соответственно, поделят между 20 организациями. Система отправит деньги в первую очередь тем фондам, которые собрали меньше всего средств.

Оформить пожертвование можно на сайте. Акцию также можно поддержать в соцсетях: для этого необходимо рассказать о своем участии в благотворительности с хештэгом #одиндлявсех.

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