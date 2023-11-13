Фонд «Нужна помощь» запустил акцию, позволяющую одним донатом поддержать несколько организаций

Благотворительный фонд «Нужна помощь» запустил акцию «Один для всех», которая позволяет с помощью одного доната поддержать сразу несколько организаций. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе фонда.
В ходе акции желающие могут выбрать волнующую их проблему и перечислить средства. Система определит, исходя из пожеланий благотворителей, в какие организации поступят деньги.
Всего в акции будут участвовать 730 фондов, которые помогают детям, бедным и бездомным людям, тяжелобольным, пожилым гражданам, жертвам насилия, бездомным животным, а также занимаются сохранением природы, развитием науки и общества или культуры.
«Чем больше бед вокруг, тем больше у людей желания помочь. Но зачастую тем меньше ресурсов, чтобы это сделать. Чем больше в нашей жизни рутины, тем больше потребность в смыслах. Но рутина съедает время, и мы все чаще слышим „не успеваю анализировать“, „сложно выбрать“, „помогаю тем, кому можно доверять“, „хочу помочь прямо сейчас“. На это у нас есть ответ — новая акция „Один для всех“», — заявила исполнительный директор фонда «Нужна помощь» Елизавета Васина.
Минимальная сумма пожертвования составит 50 рублей. Эти деньги распределят между десятью фондами. 100 рублей, соответственно, поделят между 20 организациями. Система отправит деньги в первую очередь тем фондам, которые собрали меньше всего средств.
Оформить пожертвование можно на сайте. Акцию также можно поддержать в соцсетях: для этого необходимо рассказать о своем участии в благотворительности с хештэгом #одиндлявсех.