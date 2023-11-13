В Токио вокруг статуи Хатико построили жилую комнату. Фигура собаки теперь сидит на кровати

Статуя Хатико перед входом на токийскую станцию «Сибуя» обзавелась художественной инсталляции в виде жилой комнаты, сообщает The Japan Times. Выставка приурочена к 100-летию со дня рождения знаменитого пса, ждавшего своего хозяина.
Площадь спальни, внутри которой оказался железный Хатико, составляет 9 квадратных метров. Фигура пса теперь сидит на кровати рядом с миской и журнальным столиком. Художник Тацу Нисино придумал инсталляцию десять лет назад, а работа над ней заняла полтора года.
В будущем Нисино хочет создать «Отель Хатико», что именно это будет — неизвестно.
Хатико — знаменитый пес породы акита-ину, питомец профессора Токийского университета Хидэсабуро Уэно. Животное ежедневно провожало и встречало хозяина на станции «Сибуя», пока тот не умер от инсульта в вузе. С того дня, 21 мая 1925 года, Хатико ждал мужчину на одном и том же месте, перед входом на станцию почти десять лет. 8 марта 1935-го пес скончался.
Статуя Хатико появилась в 1934 году, за год до смерти пса. Во время Второй мировой войны скульптуру уничтожили ради переплавки металла, а в 1948-м восстановили.