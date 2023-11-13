В Токио вокруг статуи Хатико построили жилую комнату. Фигура собаки теперь сидит на кровати

Хатико — знаменитый пес породы акита-ину, питомец профессора Токийского университета Хидэсабуро Уэно. Животное ежедневно провожало и встречало хозяина на станции «Сибуя», пока тот не умер от инсульта в вузе. С того дня, 21 мая 1925 года, Хатико ждал мужчину на одном и том же месте, перед входом на станцию почти десять лет. 8 марта 1935-го пес скончался.