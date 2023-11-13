Минцифры анонсировало студенческие билеты на «Госуслугах»

С 2024 года российские студенты смогут хранить зачетные книжки и студенческие билеты на портале «Госуслуги», сообщается в телеграм-канале Минцифры. Электронные документы станут полным эквивалентом обычных.
Студенты программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторы и аспиранты смогут воспользоваться этими документами в электронном виде для подтверждения обучения, просто показав на телефоне. Их можно будет использовать при оформлении проездного, покупке билетов на поезда со скидкой и льготном посещении спектаклей и выставок, а также для отслеживания успеваемости.
С предложением запустить на «Госуслугах» сервис, который позволит быстро подтверждать личность в бытовых ситуациях, Минцифры выступило в 2022 году. В министерстве считают, что технология станет удобным дополнением к бумажному удостоверению личности для тех, кто всегда со смартфоном.
В сентябре Владимир Путин подписал указ о цифровом удостоверении личности, разрешив использовать цифровой паспорт на «Госуслугах» наравне с обычным.