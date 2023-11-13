Минцифры анонсировало студенческие билеты на «Госуслугах»

Студенты программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторы и аспиранты смогут воспользоваться этими документами в электронном виде для подтверждения обучения, просто показав на телефоне. Их можно будет использовать при оформлении проездного, покупке билетов на поезда со скидкой и льготном посещении спектаклей и выставок, а также для отслеживания успеваемости.