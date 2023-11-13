Более 90% напитков и продуктов на рейсах «Аэрофлота» в 2023 году оказались российскими

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличила долю российских напитков и продуктов, которые предлагают пассажирам. В 2023 году она превысила 90%, рассказали представители авиалиний.
Компания использует только отечественную молочную продукцию, птицу, хлебобулочные изделия, соки, соусы и специи. Среди зарубежных продуктов питания — мясо, сыры, рыба и морепродукты.
Но их доля в меню «Аэрофлота» не столь значительна: более 90% мяса, рыбы и морепродуктов поставляются из России. Отечественные сыры закрывают потребности авиакомпании от 85 до 100% в зависимости от сорта.
Крупнейший российский перевозчик также отдает предпочтение напиткам, произведенным в России. Доля отечественных вин увеличилась за последний год до 70%.
«На борту рейсов „Аэрофлота“ в классе бизнес представлены три вида российских вин, произведенных в Краснодарском крае: игристое, красное вино, белое вино, в классах эконом и комфорт — красное и белое вино», — поделились в авиакомпании.
«Аэрофлот» постоянно работает над расширением ассортимента отечественной продукции. В 2021 году российскими были около 60% напитков и продуктов, представленных на рейсах компании.
Перевозчик рассчитывает наращивать долю российской продукции и в будущем. По мнению представителей компании, это необходимо для поддержки местных производителей и импортозамещения.
«Аэрофлот» предлагает своим клиентам питание и напитки в зависимости от направления и продолжительности полета. Пассажиры могут попробовать во время пути завтрак, обед или закуски. Среди блюд класса эконом — салат табуле, курица карри по-тайски, азу из говядины, пшенная каша с тыквой.