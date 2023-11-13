Челябинск возглавил рейтинг российских городов по владению английским

При этом Россия в целом заняла 41-е место в рейтинге стран по уровню владения английским языком. Это на одну строчку ниже, чем в 2022 году. 41-ю позицию в списке Россия разделила с Боливией. Первое место в рейтинге EF EPI в этом году заняли Нидерланды. Также в тройку лидеров вошли Сингапур и Австрия.