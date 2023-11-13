Челябинск возглавил рейтинг российских городов по владению английским

Челябинск возглавил рейтинг городов России по владению английским языком. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на EF English Proficiency Index (EF EPI) — крупнейшее в мире исследование, оценивающее уровень владения английским языком среди взрослого населения разных стран.
По данным EF, лидерами по владению английским языком в России по-прежнему остаются крупные города. Челябинск занял первое место в рейтинге, набрав 559 баллов. В топ-три также вошли Новосибирск (546 баллов) и Петербург (544 балла). Москва сохранила 542 балла с прошлого года, оказавшись в итоге на четвертом месте. В топ-пять городов также вошел Екатеринбург (541 балл). Самый низкий показатель — в Самаре.
При этом Россия в целом заняла 41-е место в рейтинге стран по уровню владения английским языком. Это на одну строчку ниже, чем в 2022 году. 41-ю позицию в списке Россия разделила с Боливией. Первое место в рейтинге EF EPI в этом году заняли Нидерланды. Также в тройку лидеров вошли Сингапур и Австрия.
Исследование проводится компанией EF Education First ежегодно с помощью глобального опроса и специального бесплатного теста уровня владения английским языком EF SET. В этом году рейтинг составлен на основе данных от 2,2 млн человек, для которых английский не является родным, из 113 стран и регионов мира.