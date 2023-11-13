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На главном празднике Индии зажгли рекордное количество масляных ламп — 2,2 млн штук

Рустам Абдуллин
Вчера в 16:55

В Индии установили новый мировой рекорд: зажгли более 2,2 млн масляных ламп на главном индуистском празднике страны Дивали. Торжество на реке Сарью попало в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает The Times of India.

Этот ежегодный фестиваль стал традицией в Айодхье на протяжении последних семи лет, и каждый раз он бьет свои собственные рекорды. В этот раз в празднике приняли участие 25 тыс. человек, они зажгли на 700 тыс. ламп больше, чем в 2022 году. Участники феста разместили лампадки в 51 локации города, где, согласно легенде, родилось божество Рама.

Дивали символизирует победу добра над злом, и в знак этой победы повсеместно зажигаются свечи и фонарики. Праздник обычно приходится на конец октября — начало ноября.

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