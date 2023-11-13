Этот ежегодный фестиваль стал традицией в Айодхье на протяжении последних семи лет, и каждый раз он бьет свои собственные рекорды. В этот раз в празднике приняли участие 25 тыс. человек, они зажгли на 700 тыс. ламп больше, чем в 2022 году. Участники феста разместили лампадки в 51 локации города, где, согласно легенде, родилось божество Рама.