Москвич положил в банкомат миллион рублей и ушел. Однако деньги выплюнулись, их забрал незнакомец

В Москве 35-летний мужчина положил 1 млн в банкомат, чтобы погасить ипотеку, и ушел. Однако аппарат не принял деньги и вынес купюры обратно, сообщает телеграм-канал Shot.
Мужчина внес сначала 1 млн, а затем другой, который банкомат выплюнул. Тогда он попробовал еще раз и ушел, не проверив статус зачисления. Инцидент произошел в торговом центре «Говорово».
На пути из ТЦ ему пришла СМС о том, что миллион рублей так и не пришел на счет. Мужчина побежал обратно, но денег своих не нашел. Их забрал неизвестный и скрылся.
Полиция ищет того, кто унес чужой миллион рублей.
В 2021 году мужчина из Москвы загрузил в банкомат купюры из «банка приколов» на общую сумму более 1 млн рублей. Автомат не обнаружил обмана и позволил мошеннику перевести деньги на несколько разных карт, а затем обналичить всю сумму.