Выборгские власти ответили на жалобы из‑за съемок фильма про Евромайдан

Власти Выборга ответили на критику местных жителей из‑за съемок фильма про Евромайдан, сообщило издание «Подъем».
Люди пожаловались на «дым, крики и украинскую символику», заявив, что «время сейчас не то». В администрации Выборгского района поспешили уверить население, что «жанр кинокартины — патриотическое кино».
По словам создателей, «реквизиты» и «пиротехнические дымы» нужны были для достоверности картины под рабочим названием «Новые русские СМИ». Основной площадкой для съемок стала центральная площадь города.
Фильм основан на историях о работе военных корреспондентов в горячих точках и призван «воспитать гражданскую нравственность, патриотизм, верность профессии и любовь к Родине», заявили в администрации Выборга.