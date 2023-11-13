Канадского модного магната Питера Найгарда признали виновным в сексуализированном насилии

Канадский суд присяжных признал бывшего модного магната Питера Найгарда виновным в сексуализированном насилии. Об этом сообщает Би-би-си.
По версии обвинения, Найгард использовал свой статус для нападения на нескольких женщин с 1980 по 2005 год. Он заманивал девушек в возрасте от 16 до 28 лет в роскошную спальню в штаб-квартире своей фирмы в Торонто, считают прокуроры.
82-летний основатель бренда Nygård International не признал вину и заявил, что не помнит четырех из пяти обвинительниц. Его адвокат сказал, что при помощи иска женщины стремятся заработать денег.
Экс-магната признали виновным по четырем из пяти пунктов в сексуализированном насилии. Разбирательство против Найгарда длилось шесть недель. Приговор ему вынесут 21 ноября.
Найгард также ожидает возможной экстрадиции в США, где его обвиняют в использовании модного бизнеса в качестве прикрытия для торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. По версии обвинения, бизнесмен использовал связи в индустрии моды, чтобы соблазнять молодых девушек наркотиками, деньгами и соблазном успешной модельной карьеры. Многие предполагаемые жертвы были несовершеннолетними девочками из неблагополучных семей или ранее подвергались насилию.
Обвинения в США были предъявлены Найгарду в начале 2020 года, после чего в нью-йоркской штаб-квартире его фирмы прошел рейд. В феврале 2020-го Найгард ушел с поста председателя Nygård International, а в следующем месяце компания подала иск о банкротстве. С декабря того же года модный магнат находится под арестом.