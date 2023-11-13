Канадского модного магната Питера Найгарда признали виновным в сексуализированном насилии

Обвинения в США были предъявлены Найгарду в начале 2020 года, после чего в нью-йоркской штаб-квартире его фирмы прошел рейд. В феврале 2020-го Найгард ушел с поста председателя Nygård International, а в следующем месяце компания подала иск о банкротстве. С декабря того же года модный магнат находится под арестом.