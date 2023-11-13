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Вышел трейлер сериала «Отчет о буйстве духов» по манге 90-х

Семён Гудошников
Вчера в 08:55

Netflix выпустил трейлер нового сериала «Отчет о буйстве духов». Проект основан на классической манге «Yu Yu Hakusho» Есихиро Тогаси и одноименном аниме, вышедшем в 1992 году.

В центре сюжета — уличный хулиган Юсукэ Урамэси, который спасает мальчика от смерти под колесами автомобиля ценой собственной жизни. Призрак Юсукэ не может попасть ни в рай, ни в ад. Однако главному герою дают шанс вернуться к жизни, получив сверхъестественные способности и став «детективом мира мертвых».

Премьера «Отчета о буйстве духов» состоится 14 декабря 2023 года.

Оригинальная манга Есихиро Тогаси выходила с 1990 по 1994 год. В одной Японии по состоянию на 2011 год было продано более 49 миллионов копий. Издание Animerica Extra назвало «Yu Yu Hakusho» «одним из лидеров по популярности в середине девяностых годов, который имел массовый успех и в книжных магазинах, и в привокзальных киосках».

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