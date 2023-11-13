Вышел трейлер сериала «Отчет о буйстве духов» по манге 90-х

Оригинальная манга Есихиро Тогаси выходила с 1990 по 1994 год. В одной Японии по состоянию на 2011 год было продано более 49 миллионов копий. Издание Animerica Extra назвало «Yu Yu Hakusho» «одним из лидеров по популярности в середине девяностых годов, который имел массовый успех и в книжных магазинах, и в привокзальных киосках».