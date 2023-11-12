Insider: в тиктоке примерно столько же рекламы, сколько и на телевидении

«Перед началом моего „исследования“ меня раздражало то, как много рекламы я видел, но я бы не сказал, что считал ее действительно мешающей моему опыту просмотра. Однако как только я начал обращать внимание, я понял, что вижу рекламу после каждых двух или трех обычных роликов», — рассказал один из авторов материала Себастьян Кэхилл.