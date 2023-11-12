Реклама
Новости

Insider: в тиктоке примерно столько же рекламы, сколько и на телевидении

Рустам Абдуллин
12 ноября 2023 14:57

Insider выяснил, что около 30% времени, потраченного на просмотр тиктока, было занято рекламой. Большая часть рекламного контента была традиционной, остальная — партнерские материалы.

Журналисты, которые листали тикток из любопытства, были удивлены не только количеством рекламы, которую они насчитали, но и тем, насколько они привыкли к тому, что рекламодатели конкурируют за их внимание с помощью не самого очевидного продвижения. Например, рекламу оформляли в партнерский и спонсируемый контент, самопрезентацию и обзоры продуктов.

«Перед началом моего „исследования“ меня раздражало то, как много рекламы я видел, но я бы не сказал, что считал ее действительно мешающей моему опыту просмотра. Однако как только я начал обращать внимание, я понял, что вижу рекламу после каждых двух или трех обычных роликов», — рассказал один из авторов материала Себастьян Кэхилл.

Другой автор статьи Ханна Гетахун отметила, что процент рекламы в тиктоке, который они рассчитывали, сравним с сетевым телевидением.

Пользователи и раньше жаловались на увеличение рекламы на платформе. Теперь тикток тестирует версию без рекламы за 4,99 доллара.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»