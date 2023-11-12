Insider: в тиктоке примерно столько же рекламы, сколько и на телевидении

Insider выяснил, что около 30% времени, потраченного на просмотр тиктока, было занято рекламой. Большая часть рекламного контента была традиционной, остальная — партнерские материалы.
Журналисты, которые листали тикток из любопытства, были удивлены не только количеством рекламы, которую они насчитали, но и тем, насколько они привыкли к тому, что рекламодатели конкурируют за их внимание с помощью не самого очевидного продвижения. Например, рекламу оформляли в партнерский и спонсируемый контент, самопрезентацию и обзоры продуктов.
«Перед началом моего „исследования“ меня раздражало то, как много рекламы я видел, но я бы не сказал, что считал ее действительно мешающей моему опыту просмотра. Однако как только я начал обращать внимание, я понял, что вижу рекламу после каждых двух или трех обычных роликов», — рассказал один из авторов материала Себастьян Кэхилл.
Другой автор статьи Ханна Гетахун отметила, что процент рекламы в тиктоке, который они рассчитывали, сравним с сетевым телевидением.
Пользователи и раньше жаловались на увеличение рекламы на платформе. Теперь тикток тестирует версию без рекламы за 4,99 доллара.