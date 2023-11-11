Baldur’s Gate 3 признана игрой года по версии Golden Joystick Awards

На церемонии Лондоне объявили победителей премии Golden Joystick Awards 2023. Триумфатором стала Baldur’s Gate 3, которая выиграла в шести номинациях, включая главную — «Лучшая игра года».
Также Baldur’s Gate 3 победила в категориях »«Игра года на ПК», «Лучший сюжет», «Лучшее игровое сообщество», «Лучший визуальный дизайн» и «Лучший исполнитель второго плана» (Нил Ньюбон — Астарион). А разработчик игры Larian Studios признан студией года.
Лучшей игрой на PlayStation стала «Resident Evil 4», на Xbox — «Starfield», на Nintendo Switch — «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom». Награды в категории «Лучшая инди-игра» удостоилась «Sea of Stars», а в номинации «Лучшая многопользовательская игра» победил Mortal Kombat 1.
Две премии — за лучшее дополнение и лучший трейлер — получил «Cyberpunk 2077: Phantom Liberty». «Horizon Call of the Mountain» взяла награду как «Лучшая VR-игра».
Лучшая поддержка, по мнению жюри, у «No Man’s Sky», а лучший звук — у Final Fantasy XVI. Самой ожидаемой игрой 2024 года признали «Final Fantasy VII Rebirth».