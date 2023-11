Baldur’s Gate 3 признана игрой года по версии Golden Joystick Awards

Лучшей игрой на PlayStation стала «Resident Evil 4», на Xbox — «Starfield», на Nintendo Switch — «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom». Награды в категории «Лучшая инди-игра» удостоилась «Sea of Stars», а в номинации «Лучшая многопользовательская игра» победил Mortal Kombat 1.