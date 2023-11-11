Baldur’s Gate 3 признана игрой года по версии Golden Joystick Awards

Также Baldur’s Gate 3 победила в категориях »«Игра года на ПК», «Лучший сюжет», «Лучшее игровое сообщество», «Лучший визуальный дизайн» и «Лучший исполнитель второго плана» (Нил Ньюбон — Астарион). А разработчик игры Larian Studios признан студией года.