Умер креативный директор Moschino Давид Ренне. Ему было 46 лет

В Милане в возрасте 46 лет умер креативный директор бренда Moschino Давид Ренне. Об этом компания рассказала в своих соцсетях.
По словам представителей бренда, жизнь Ренне забрала «внезапная болезнь». Дизайнер скончался всего через несколько дней после того, как вступил в должность креативного директора Moschino — это произошло 1 ноября.
«Мы до сих пор не можем поверить в то, что произошло. Вместе с Давидом мы работали над амбициозным проектом, в атмосфере энтузиазма и оптимизма в отношении будущего», — заявили в Moschino.
Председатель Aeffe SpA Массимо Ферретти отметил, что Ренне «сразу же смог завоевать любовь и уважение», хоть и пробыл на своем посту совсем недолго.
«Сегодня на нас лежит ответственность за продолжение того, что предлагали его воображение и креативность. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и друзьям», — добавил он.
Давид Ренне должен был представить свою первую коллекцию для Moschino в феврале 2024 года. Ранее он работал над женскими коллекциями в модном доме Gucci.