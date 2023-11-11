«Я не вылезаю из постели и сразу сажусь за ноутбук»»: в тиктоке обсуждают депрессию от удаленки

Пользовательницы тиктока обсуждают депрессию от работы из дома. Им кажется, что они застряли в бесконечном цикле из пробуждения, работы, сна и не могут найти из него выход.
Например, о такой рассказывает жительница Лондона Грейс Фелан. В своем ролике она говорит, что вероятно, не будет выходить из дома из‑за удаленки и дождливой британской погоды. Несмотря на скромное число подписчиков, её откровенному видео удалось набрать больше 30 тыс. подписчиков.
«Последние черт знает сколько дней я буквально не вылезала из постели и сразу же садилась за ноутбук», — делится она.
«В неплохой день я могу пойти в зал, немного позаниматься, вернуться домой и залипунть в телик. Но несерьезно, потому что параллельно буду сидеть в тиктоке. А потом лягу спать, и начнется точно такой же день», — добавляет девушка.
По словам Грейс, она расплакалась перед своим парнем, потому что однообразие стало надоедать и ей не хочется больше так жить. Девушка задумалась о смене рабочего места, однако препятствием к этому стали нежелание добираться в офис и домой на транспорте, общаться с людьми и наносить макияж.
Аналогичное признание записала девушка по ником @bemsiee, у её ролика сейчас больше 512 тыс. просмотров.
По ее словам, каждое утро она просыпается с будильником в 9 утра, берет ноутбук и работает, не вставая с постели, около двух часов, прежде чем подняться на ноги. В свободное время пользовательница предпочитает смотреть шоу на Netflix, но не может на них сосредочоиться и быстро утыкается в телефон до самой ночи.
«Ещё четыре часа я не могу уснуть и листаю тиктоки и думаю о разных странных вещах. Наконец, я устаю, глаза закрываются и я засыпаю в 4 часов утра. В 9 часов снова звонит будильник, и я снова сажусь за работу», — перечисляет авторка видео.
Когда наступают выходные, Бемзи говорит, что у нее редко хватает сил на общение, в то время как ее сверстники, казалось бы, живут полной и насыщенной жизнью.
«Что со мной не так?» — спрашивает она.
Бет, авторка аккаунта с роликами о жизни с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, говорит, что столкнулась с таким же рабочим циклом, и он вгонял её в депрессию, однако ей удалось найти выход.
Разорвать этот замкнутый круг ей помогло то, что она стала проводить время наедине с собой. Она стала просыпаться раньше на час или два до работы, чтобы сходить в зал, прогуляться и приготовить себе завтрак.
Кроме этого, в этот промежуток времени она отказывается от листания соцсетей. Как объясняет девушка, от скроллинга мозг слишком легко получает дозу допамина, который бы мог появиться в процессе работы. Из‑за этого она теряла удовольствие от результата, а труд казался однообразным и скучным.
«Сделайте что‑то для себя прежде, чем заняться работой. Это дает ощущение, что ваша жизнь проходит не только на работе», — подчеркивает Бет.
В конце октября в сети обсуждали ролик, где девушка в слезах рассказывает об ужасе перед нормальной рабочей сменой. В видео она рассуждала о том, что необходимость проводить в офисе по восемь часов в день, а также около трех часов в поездках из дома на работу лишает ее сил, возможности общаться с друзьями, строить новые знакомства и заниматься спортом.
Пользователи твиттера сначала её раскритиковали за лень, однако очень многие поддержали её и признались, что работа вызывала у них схожие эмоции.