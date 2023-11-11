«Я не вылезаю из постели и сразу сажусь за ноутбук»»: в тиктоке обсуждают депрессию от удаленки

По ее словам, каждое утро она просыпается с будильником в 9 утра, берет ноутбук и работает, не вставая с постели, около двух часов, прежде чем подняться на ноги. В свободное время пользовательница предпочитает смотреть шоу на Netflix, но не может на них сосредочоиться и быстро утыкается в телефон до самой ночи.