ФК «Альянса Лима» выключил свет на своем стадионе, не дав отпраздновать победу соперникам

В Перу футбольный клуб «Альянса Лима» сорвал церемонию награждения своих соперников «Университарио Депортес», выключив свет на домашнем стадионе. Об этом рассказал Independent.
Освещение на арене имени Алехандр Вильянуэвы пропало сразу после завершения матча, который закончился со светом 2:0 в пользу «Университарио Депортес». Победивший клуб назвал этот случай позорным и опасным.
Инцидент не помешал футболистам «Университарио Депортес» сделать круг почета и потанцевать на поле, хоть и в темноте. Тем не менее, представители клуба-победителя потребовали ввести санкции в отношении «Альянса Лима».
«Альянса Лима» раскритиковали даже собственные болельщики. Их возмутило неуважение к соперникам, а также обеспокоило то, что под угрозой оказалась безопасность тысяч зрителей на стадионе.
В «Альянса Лима» заявили что свет отключил работник стадиона. Свое решение он, по словам клуба, не координировал со своим руководством.