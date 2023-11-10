В Лондоне самолет по ошибке поднялся в воздух без двух стекол в окнах

В Лондоне чартерный самолет Titan Airways по ошибке поднялся в воздух без двух стекол в окнах. Судно пришлось экстренно посадить, сообщил Daily Mail.
На борту самолета находились 9 пассажиров, а также 11 членов экипажа. Они направлялись в Орландо. Вскоре после взлета пассажиры начали жаловаться на холод и шум. К этому моменту самолет уже набрал высоту в 3000 метров.
Члены экипажа обнаружили, что два окна судна повреждены. Они пострадали во время съемок фильма, в которых участвовал самолет. Команда решила немедленно приземлиться, чтобы избежать более серьезных последствий инцидента.
Самолет вернулся в аэропорт Станстед спустя 36 минут после отправления. Находящиеся на борту люди не пострадали. По словам специалистов, если бы судно поднялось на большую высоту, пассажиры в салоне могли потерять сознание.
В аэропорту выяснилось, что у двух иллюминаторов отсутствовали внутренние и наружные панели, а также резиновое уплотнение. В третьем окне не хватало внутреннего стекла и уплотнителя.
В утере части иллюминаторов виноваты мощные лампы, которые кинематографисты использовали для создания иллюзии восхода солнца. Они находились в критической близости от окон самолета более четырех часов. Под воздействием тепла от ламп удерживающий элементы иллюминаторов материал «деформировался и сморщился» либо разрушился.