Правозащитники призвали лишить певицу Наталию Орейро российского гражданства

Сибирская правозащитная группа «Радетель» обратилась в Генпрокуратуру с просьбой лишить российского гражданства певицу Наталию Орейро. Об этом сообщил телеканал «360».
Активисты посчитали, что артистка не должна быть россиянкой, после того как выступила на Параде гордости ЛГБТ в Буэнос-Айресе. По их мнению, Орейро уже давно занимается пропагандой ЛГБТ-отношений и нарушает законодательство РФ.
«В 2016 году на концерте в Москве она со сцены продемонстрировала флаг, который пропагандирует нетрадиционные отношения. В 2018 году была на передаче, по-моему, „Русского радио“, куда пришла в свитере с эмблемой нетрадиционных отношений», — пояснил участник «Радетеля» Иван Квасницкий.
Он выразил надежду, что «властные структуры прислушаются к этим аргументам и придут к соответствующим выводам». «Радетель» также выступил за привлечение Орейро к административной ответственности за ЛГБТ-пропаганду.
Наталия Орейро получила гражданство России в октябре 2021 года, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. До этого актриса заявляла, что хотела бы получить российский паспорт, поскольку ее творчество любят в России.