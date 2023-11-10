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Правозащитники призвали лишить певицу Наталию Орейро российского гражданства

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:25

Сибирская правозащитная группа «Радетель» обратилась в Генпрокуратуру с просьбой лишить российского гражданства певицу Наталию Орейро. Об этом сообщил телеканал «360».

Активисты посчитали, что артистка не должна быть россиянкой, после того как выступила на Параде гордости ЛГБТ в Буэнос-Айресе. По их мнению, Орейро уже давно занимается пропагандой ЛГБТ-отношений и нарушает законодательство РФ.

«В 2016 году на концерте в Москве она со сцены продемонстрировала флаг, который пропагандирует нетрадиционные отношения. В 2018 году была на передаче, по-моему, „Русского радио“, куда пришла в свитере с эмблемой нетрадиционных отношений», — пояснил участник «Радетеля» Иван Квасницкий.

Он выразил надежду, что «властные структуры прислушаются к этим аргументам и придут к соответствующим выводам». «Радетель» также выступил за привлечение Орейро к административной ответственности за ЛГБТ-пропаганду.

Наталия Орейро получила гражданство России в октябре 2021 года, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. До этого актриса заявляла, что хотела бы получить российский паспорт, поскольку ее творчество любят в России.

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