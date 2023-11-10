В Госдуме предложили операторам отказаться от безлимитного доступа к YouTube

«Минцифры и операторы не подтверждают снижение скорости мобильного интернета. Между тем на ровном месте такие истории не возникают. Есть и проблема неравномерного покрытия связью автомобильных и железных дорог, и недоступность интернета в малых населенных пунктах», — подчеркнул Горелкин.