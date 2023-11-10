В Госдуме предложили операторам отказаться от безлимитного доступа к YouTube

Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил мобильным операторам отменить безлимитный доступ к видеохостингу YouTube. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По мнению Горелкина, эта мера позволит уменьшить износ оборудования за счет сокращения объема потребляемого трафика. Из‑за износа, как считает депутат, регионы рискуют остаться без связи.
Горелкин предположил, что Федеральная антимонопольная служба не «будет против совместного решения участников рынка ликвидировать» опцию беслимитного доступа к YouTube и «считать трафик с YouTube на равных условиях с российскими сервисами».
«По разным данным, доля трафика американского видеохостинга варьируется от 30 до 50 процентов, при этом у всех операторов сотовой связи есть опции, делающие его нетарифицируемым за скромную ежемесячную плату в 100-200 рублей», — добавил Горелкин.
Такое предложение депутат вынес после ознакомления со статьей «Известий». В ней утверждается, что в регионах якобы скнижается скорость мобильного интернета.
«Минцифры и операторы не подтверждают снижение скорости мобильного интернета. Между тем на ровном месте такие истории не возникают. Есть и проблема неравномерного покрытия связью автомобильных и железных дорог, и недоступность интернета в малых населенных пунктах», — подчеркнул Горелкин.