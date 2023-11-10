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В Японии провели соревнование по расслаблению

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:59

В Японии прошел первый конкурс по расслаблению, участникам которого было запрещено что‑либо делать. Об этом сообщили организаторы соревнования Space-Out Competition.

В турнире приняли участие более 100 участников. Правила соревнования обязывали их неподвижно сидеть или лежать с открытыми глазами в течение полутора часов. За смех или закрытые глаза участникам грозила дисквалификация.

Победителя определяли по пульсу — каждые 15 минут организаторы проверяли у участников частоту сердцебиения, она должна была быть низкой, но стабильной. Финалистами турнира стали три танцора из коллектива «Кедагоро».

Соревнование Space-Out Competition появилось в Южной Кореи в 2014 году. Турнир придумала местная художница Вупсианг. По ее мнению, такие конкурсы помогают бороться с выгоранием. С каждым годом событие привлекало все больше участников по всему миру — кроме Южной Кореи и Японии, такие события проходили в Нидерландах и Китае.

В октябре в черногорской этнодеревне Брезна завершилось 13-е ежегодное соревнование по лежанию. В нем принял участие 21 человек из Черногории, Сербии, Украины и России.

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