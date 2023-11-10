В Японии провели соревнование по расслаблению

Соревнование Space-Out Competition появилось в Южной Кореи в 2014 году. Турнир придумала местная художница Вупсианг. По ее мнению, такие конкурсы помогают бороться с выгоранием. С каждым годом событие привлекало все больше участников по всему миру — кроме Южной Кореи и Японии, такие события проходили в Нидерландах и Китае.