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Австралия даст вид на жительство гражданам островного Тувалу, пострадавшим от повышения уровня моря

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:58

Австралия предложит вид на жительство людям, пострадавшим от изменения климата, в тихоокеанской стране Тувалу, сообщает The Guardian. Договор, заключенный между правительствами, признает уязвимость островного государства перед повышением уровня моря.

Тувалу расположено на 5 атоллах и 4 островах, которые разбросаны между собой на расстоянии от 50 до 100 километров. В стране живут около 11 200 человек.

Власти Австралии готовы предоставить ВНЖ до 280 человекам в год, но также пообещали помочь гражданам Тувалу «оставаться в своих домах в безопасности и достоинстве». Меры поддержки, согласно договору, будут оказываться в случае крупных стихийных бедствий, пандемии или «военной агрессии против Тувалу».

В обмен на эту гарантию безопасности Тувалу будет необходимо прийти к «взаимному согласию с Австралией», если ее власти захотят заключить соглашение с любой другой страной по вопросам безопасности и обороны. Военные Австралии смогут присутствовать в Тувалу, если это станет необходимым для оказания помощи, запрошенной тихоокеанской страной.

The Guardian называет договор стратегической победой австралийского правительства на фоне попыток властей Китая установить более тесные связи с тихоокеанскими островными странами. Подписание Пекином пакта о безопасности с Соломоновыми Островами в прошлом году потрясло оборонное ведомство Австралии, отметило издание.

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