Австралия даст вид на жительство гражданам островного Тувалу, пострадавшим от повышения уровня моря

В обмен на эту гарантию безопасности Тувалу будет необходимо прийти к «взаимному согласию с Австралией», если ее власти захотят заключить соглашение с любой другой страной по вопросам безопасности и обороны. Военные Австралии смогут присутствовать в Тувалу, если это станет необходимым для оказания помощи, запрошенной тихоокеанской страной.