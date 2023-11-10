Китаянка устроила похороны своим трехлетним отношениям

25-летняя китаянка решила необычно отметить окончание своих трехлетних отношений — устроить себе похороны. 28 октября девушка по фамилии Ван из провинции Сычуань провела церемонию в цветочном магазине, пишет издание South China Morning Post.
Девушка лежала в окружении свечей, пока ее знакомые кланялись и клали вокруг белые цветы. Через некоторое время она «воскресла» и побеседовала со своими друзьями о жизни и смерти.
Ван, чьи трехлетние отношения закончились за полгода до этого, рассказала, что в последнее время посещала несколько свадеб, на которых ее друзья интересовались, когда же они смогут побывать на ее свадебной церемонии.
В итоге девушка решила закрыть вопрос, организовав необычное событие для своих друзей в формате похорон. По словам Ван, церемония была для нее способом залечить разбитое сердце после разрыва с ее бойфрендом, чьи родители не позволили им пожениться.
Для тех, кто не склонен к такому драматизму, «Афиша Daily» собирала советы от пользователей реддита о том, как справиться с окончанием романтических отношений.