В МВД Дагестана призвали девушек не отправлять нюдсы

Руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева призвала девушек не отправлять мужчинам свои интимные фото и видео, так как это «может обернуться неприятностями». Обращение появилось в ее телеграм-канале.
«Принц на белом коне» иногда оказывается «козлом на изможденном ишаке», отметила Гариева. По ее словам, хватает негодяев, которые могут использовать откровенные снимки для мести или вымогательства.
«Как бы вы ни влюблялись, как бы ни очаровывались этим принцем, не теряйте рассудка! Не исключайте возможности ссоры и разрыва отношений! Ведь убежденные в вечном счастье и его благородстве, вы смело и бездумно отправляете свои интимные фото и видео. Распахивая не только душу, но и тело без остатка. Но! Вот вы разругались и разошлись, одумались и удалили все у себя, а у него осталось!» — написала Гариева.
Гариева рассказала, что многие пострадавшие девушки пишут ей с просьбой о помощи, но при этом не хотят раскрывать своей личности. «Вы просите помочь, но связываете мне руки анонимностью. Я понимаю ваши страхи, но, сохраняя вашу тайну, без помощи коллег я ничего сделать не могу», — призналась она.
В октябре суд в Петербурге оштрафовал водителя автобуса на 40 тыс. рублей за публикацию интимных фото его бывшей девушки. Мужчина заявил, что выкладывал их, чтобы отомстить партнерше после расставания.