В МВД Дагестана призвали девушек не отправлять нюдсы

«Как бы вы ни влюблялись, как бы ни очаровывались этим принцем, не теряйте рассудка! Не исключайте возможности ссоры и разрыва отношений! Ведь убежденные в вечном счастье и его благородстве, вы смело и бездумно отправляете свои интимные фото и видео. Распахивая не только душу, но и тело без остатка. Но! Вот вы разругались и разошлись, одумались и удалили все у себя, а у него осталось!» — написала Гариева.