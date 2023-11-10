Продюсеры «Симпсонов» ответили на слухи о том, что Гомер больше не будет душить Барта

Создатели мультсериала «Симпсоны» опубликовали ответ на многочисленные слухи о том, что в шоу больше не будет сцен, в которых Гомер душит своего сына Барта. Именно так отец поступал со своим ребенком, когда тот делал что‑то не так.
Продюсеры выложили картинку с двумя персонажами, неоднозначно намекнув на то, что все подобные слухи — кликбейт. Подпись к ней гласит: «Гомер Симпсон не смог дать комментарий, так был занят тем, что душил Барта».
О том, что сценаристы отказались от классической шутки, заговорили после 3-го эпизода 35-го сезона «МакМэншен и жена», вышедшего 22 октября. В нем Гомер общается с новым соседом и говорит, что поменял отношение к мальчику.
Отец Симпсонов жмет руку новому персонажу, тот хвалит крепкую хватку мужчины. «Ну вот видишь, Мардж, не зря я мальчишку-то душил!» — обращается он к жене. «Шучу, больше я так не делаю. Времена изменились», — поворачивается Гомер к соседу.