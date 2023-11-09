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Участники гастрольного тура Шанайи Твейн попали в автокатастрофу. Некоторые их них госпитализированы

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:16

В Канаде произошла авария с автобусом, в котором ехали участники гастрольного тура певицы Шанайи Твейн. Часть людей из команды артистки госпитализировали, сообщил New York Post.

По информации СМИ, автобус и грузовик попали в дорожно-транспортное происшествие на дороге между Виннипегом и Саскатуном. Причиной инцидента стала ненастная погода.

Нескольким людям потребовалась медицинская помощь, они были отправлены в близлежащие больницы. Насколько серьезно пострадали участники тура Твейн, неизвестно. Самой певицы в попавшем в аварию автобусе не было.

«Мы невероятно благодарны командам экстренных служб за быстрое реагирование и постоянную поддержку. Мы просим проявить терпение, поскольку мы заботимся о нашей гастрольной семье», — заявили организаторы тура Твейн.

Гастрольный тур Шанайи Твейн под названием «Queen Of Me» проходит с поддержку шестого студийного альбома певицы. Он начался в апреле 2023 года и должен завершиться в ноябре.

Шанайя Твейн — канадская певица, одна из самых успешных кантри- и поп-исполнительниц. Твейн пять раз получала премию «Грэмми». На сегодняшний день она единственная женщина-музыкант в мире, чьи альбомы трижды подряд становились платиновыми.

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