Сенатор предложил сократить рабочую неделю на час

В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели на один час. Соответствующий документ опубликовали на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
С предложением сократить рабочую неделю выступил сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов. В пояснительной записке он отметил, что условия труда современного наемного рабочего «чрезвычайно усилили давление на его психическое и моральное состояние».
По словам сенатора, работа в режиме нон-стоп не дают людям «отдохнуть и отвлечься от текущих задач», а в долгосрочной перспективе это «вызывает выгорание, стресс, хроническую усталость и в целом плохо влияет на психику и способствует снижению производительности труда».
Политик уверен, что сокращение рабочей недели позволит не только снизить чрезмерную нагрузку на сотрудников, но и даст возможность создать новые рабочие места.
Гибатдинов также предложил сократить рабочий день в пятницу и перед государственными праздниками.
В июле этого года аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza выяснила, что средняя продолжительность рабочей недели увеличилась до 38 часов 30 минут — рекордного показателя с конца 2012 года.