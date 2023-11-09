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Сенатор предложил сократить рабочую неделю на час

Семён Гудошников
Сегодня в 20:05

В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели на один час. Соответствующий документ опубликовали на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

С предложением сократить рабочую неделю выступил сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов. В пояснительной записке он отметил, что условия труда современного наемного рабочего «чрезвычайно усилили давление на его психическое и моральное состояние».

По словам сенатора, работа в режиме нон-стоп не дают людям «отдохнуть и отвлечься от текущих задач», а в долгосрочной перспективе это «вызывает выгорание, стресс, хроническую усталость и в целом плохо влияет на психику и способствует снижению производительности труда».

Политик уверен, что сокращение рабочей недели позволит не только снизить чрезмерную нагрузку на сотрудников, но и даст возможность создать новые рабочие места.

Гибатдинов также предложил сократить рабочий день в пятницу и перед государственными праздниками.

В июле этого года аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza выяснила, что средняя продолжительность рабочей недели увеличилась до 38 часов 30 минут — рекордного показателя с конца 2012 года.

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