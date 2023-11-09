Сенатор предложил сократить рабочую неделю на час

По словам сенатора, работа в режиме нон-стоп не дают людям «отдохнуть и отвлечься от текущих задач», а в долгосрочной перспективе это «вызывает выгорание, стресс, хроническую усталость и в целом плохо влияет на психику и способствует снижению производительности труда».